Маск согласился, что США напрасно исчерпали свои военные запасы из-за Украины

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты напрасно растратили свои запасы вооружения ради помощи украинским вооружённым силам.

В социальной сети X Сакс отметил, что американские власти отказываются расставлять приоритеты в правильном порядке. Это, в свою очередь, привело к тому, что Вашингтон исчерпал свои запасы оружия на Украине «наиглупейшим образом», добавил он.

«Да», — написал Маск в ответ на публикацию.

Ранее газета Politico писала, что Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия.