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Маск согласился, что США напрасно исчерпали свои военные запасы из-за Украины

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Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты напрасно растратили свои запасы вооружения ради помощи украинским вооружённым силам.
Маск согласился, что США напрасно исчерпали свои военные запасы из-за Украины
  • AFP
  • © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /

В социальной сети X Сакс отметил, что американские власти отказываются расставлять приоритеты в правильном порядке. Это, в свою очередь, привело к тому, что Вашингтон исчерпал свои запасы оружия на Украине «наиглупейшим образом», добавил он.

«Да», — написал Маск в ответ на публикацию. 

Ранее газета Politico писала, что Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия.

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