Маск согласился, что США напрасно исчерпали свои военные запасы из-за Украины
- AFP
- © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /
В социальной сети X Сакс отметил, что американские власти отказываются расставлять приоритеты в правильном порядке. Это, в свою очередь, привело к тому, что Вашингтон исчерпал свои запасы оружия на Украине «наиглупейшим образом», добавил он.
«Да», — написал Маск в ответ на публикацию.
Ранее газета Politico писала, что Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия.