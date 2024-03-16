МИД: выход Армении из ОДКБ не относится к исконным национальным интересам страны
Дипломат отметила, что это «приготовлено» где-то в районе Брюсселя.
Ранее Захарова заявила, что Россию настораживает ультимативная и оскорбительная риторика заявления властей Армении в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в Организации Договора о коллективной безопасности.