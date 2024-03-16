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МИД: выход Армении из ОДКБ не относится к исконным национальным интересам страны

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что возможный выход Армении из ОДКБ не относится к исконным национальным интересам страны.

Дипломат отметила, что это «приготовлено» где-то в районе Брюсселя.

Ранее Захарова заявила, что Россию настораживает ультимативная и оскорбительная риторика заявления властей Армении в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в Организации Договора о коллективной безопасности.

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