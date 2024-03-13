МИД: Россию настораживает оскорбительная риторика заявления Еревана об ОДКБ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россию настораживает ультимативная и оскорбительная риторика заявления властей Армении в отношении Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не ставила под сомнение суверенное право любой страны выбирать свой внешнеполитический курс, включая участие в различных организациях.

«Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная, ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике ОДКБ», — сказала она.

Захарова обратила внимание, что Ереван постоянно уклоняется от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если она не ответит на вопросы о своей зоне ответственности в республике.