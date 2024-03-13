RT в Telegram
Подпишись

Песков: Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Песков: Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ
  • РИА Новости

По его словам, российская сторона слышала заявления премьера Армении по поводу членства страны в ОДКБ.

«Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнёрами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если она не ответит на вопросы о своей зоне ответственности в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить