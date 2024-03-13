Песков: Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, российская сторона слышала заявления премьера Армении по поводу членства страны в ОДКБ.

«Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнёрами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если она не ответит на вопросы о своей зоне ответственности в республике.