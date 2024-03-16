Власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они полностью реализуют волю… натовского сборища... Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан...», — сказала дипломат.

При этом она подчеркнула, что жители Молдавии хотят развивать отношения с Россией.

«Потому что они здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи, а многие являются ещё и родственниками», — добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Москва рассчитывает, что Кишинёв проявит конструктивный подход и не станет препятствовать свободному волеизъявлению проживающих в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) россиян в период выборов президента.

Позже сообщалось, как молдавское правительство пытается ограничить право россиян на голосование.