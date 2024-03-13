Захарова: Москва надеется на беспрепятственное волеизъявление россиян в ПМР
- РИА Новости
В ходе брифинга Захарова обратила внимание, что если Кишинёв считает ПМР частью Молдавии, то запрет на проведение там голосования нелогичен, поскольку это не сможет изменить ситуацию в приднестровском урегулировании.
«Надеемся, что в Кишинёве восторжествует рациональный и конструктивный подход и молдавская сторона воздержится от деструктивных решений и действий, которые противоречат демократическим принципам и просто здравому смыслу», — резюмировала дипломат.
Ранее послу России в Кишинёве Олегу Васнецову выразили протест из-за избирательных участков в ПМР.