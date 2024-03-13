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Захарова: Москва надеется на беспрепятственное волеизъявление россиян в ПМР

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Москва рассчитывает, что Кишинёв проявит конструктивный подход и не станет препятствовать свободному волеизъявлению проживающих в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) россиян в период выборов президента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Москва надеется на беспрепятственное волеизъявление россиян в ПМР
  • РИА Новости

В ходе брифинга Захарова обратила внимание, что если Кишинёв считает ПМР частью Молдавии, то запрет на проведение там голосования нелогичен, поскольку это не сможет изменить ситуацию в приднестровском урегулировании.

«Надеемся, что в Кишинёве восторжествует рациональный и конструктивный подход и молдавская сторона воздержится от деструктивных решений и действий, которые противоречат демократическим принципам и просто здравому смыслу», — резюмировала дипломат.

Ранее послу России в Кишинёве Олегу Васнецову выразили протест из-за избирательных участков в ПМР.

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