Послу России в Молдавии выразили протест из-за избирательных участков в ПМР

Послу России в Молдавии Олегу Васнецову выразили протест из-за открытия избирательных участков в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).

Об этом дипломат сказал после визита во внешнеполитическое ведомство республики.

Он рассказал, что совместно с администрацией Приднестровья было решено открыть несколько избирательных участков к выборам президента России на территории ПМР, где проживают около 250 тыс. россиян.

«Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны МИД Молдавии», — цитирует Васнецова ТАСС.

Ранее сообщалось, что посол Васнецов получил вызов в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР.