Послу России в Молдавии выразили протест из-за избирательных участков в ПМР
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Об этом дипломат сказал после визита во внешнеполитическое ведомство республики.
Он рассказал, что совместно с администрацией Приднестровья было решено открыть несколько избирательных участков к выборам президента России на территории ПМР, где проживают около 250 тыс. россиян.
«Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны МИД Молдавии», — цитирует Васнецова ТАСС.
Ранее сообщалось, что посол Васнецов получил вызов в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР.