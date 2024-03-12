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Послу России в Молдавии выразили протест из-за избирательных участков в ПМР

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Послу России в Молдавии Олегу Васнецову выразили протест из-за открытия избирательных участков в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).
Послу России в Молдавии выразили протест из-за избирательных участков в ПМР
  • Gettyimages.ru

Об этом дипломат сказал после визита во внешнеполитическое ведомство республики.

Он рассказал, что совместно с администрацией Приднестровья было решено открыть несколько избирательных участков к выборам президента России на территории ПМР, где проживают около 250 тыс. россиян. 

«Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны МИД Молдавии», — цитирует Васнецова ТАСС.

Ранее сообщалось, что посол Васнецов получил вызов в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР.

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