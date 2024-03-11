Посол Васнецов получил вызов в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе молдавского ведомства.
«Во вторник, 12 марта, посол России Олег Васнецов вызван в МИД Молдовы», — передаёт Sputnik Молдова.
Отмечается, что во время встречи российскому дипломату выразят неодобрение из-за решения открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдавии.
8 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти недружественных стран закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам проголосовать там на выборах президента России.