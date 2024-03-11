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Посол Васнецов получил вызов в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР

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Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики после сообщений об открытии на территории Приднестровья избирательных участков для голосования на выборах президента России.
Посол Васнецов получил вызов в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе молдавского ведомства.

«Во вторник, 12 марта, посол России Олег Васнецов вызван в МИД Молдовы», — передаёт Sputnik Молдова.

Отмечается, что во время встречи российскому дипломату выразят неодобрение из-за решения открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдавии.

8 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти недружественных стран закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам проголосовать там на выборах президента России.

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