RT в Telegram
Подпишись

МИД: Запад закрыл 26 загранучреждений России, чтобы не дать россиянам голосовать

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти недружественных стран закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам проголосовать там на выборах президента России.
МИД: Запад закрыл 26 загранучреждений России, чтобы не дать россиянам голосовать
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом дипломат сказала в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Как отметила Захарова, страны Запада препятствуют осуществлению гражданами России своего активного избирательного права.

«За последнее время в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 загранучреждений», — цитирует её РИА Новости.

Ранее власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на выборах президента России только в российском посольстве в Кишинёве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить