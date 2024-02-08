МИД: Запад закрыл 26 загранучреждений России, чтобы не дать россиянам голосовать

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти недружественных стран закрыли более 26 российских загранучреждений, чтобы не дать россиянам проголосовать там на выборах президента России.

Об этом дипломат сказала в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Как отметила Захарова, страны Запада препятствуют осуществлению гражданами России своего активного избирательного права.

«За последнее время в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 загранучреждений», — цитирует её РИА Новости.

Ранее власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на выборах президента России только в российском посольстве в Кишинёве.