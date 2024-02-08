МИД: Запад закрыл 26 загранучреждений России, чтобы не дать россиянам голосовать
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Об этом дипломат сказала в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
Как отметила Захарова, страны Запада препятствуют осуществлению гражданами России своего активного избирательного права.
«За последнее время в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 загранучреждений», — цитирует её РИА Новости.
Ранее власти Молдавии разрешили открыть избирательный участок на выборах президента России только в российском посольстве в Кишинёве.