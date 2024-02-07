В Молдавии откроют участок на выборах президента России только в посольстве
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.
«МИД Молдавии 7 февраля уведомил нас о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства», — сказали агентству.
При этом отмечается, что молдавская сторона указала на «неприемлемость» открытия избирательных участков в Приднестровье.
Ранее бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду специально мешает организации на территории страны голосования на выборах президента России, чтобы понравиться кураторам с Запада.