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Полянский: наивно полагать, что на место Нуланд придет голубь мира

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Было бы наивным надеяться, что на место уходящей в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд придет «голубь мира».

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в США достаточно русофобов и ненавистников России.

«Конечно, лично Нуланд сделала много вещей. Но было бы очень наивным ожидать, что кто-то, кто её сменит, станет вдруг «голубем мира», — сказал дипломат.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразл мнение, что уход Нуланд говорит о скором конце украинского конфликта

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Нуланд сыграла серьёзную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году.

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