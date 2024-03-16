Было бы наивным надеяться, что на место уходящей в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд придет «голубь мира».

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в США достаточно русофобов и ненавистников России.

«Конечно, лично Нуланд сделала много вещей. Но было бы очень наивным ожидать, что кто-то, кто её сменит, станет вдруг «голубем мира», — сказал дипломат.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразл мнение, что уход Нуланд говорит о скором конце украинского конфликта.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Нуланд сыграла серьёзную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году.