Полянский: наивно полагать, что на место Нуланд придет голубь мира
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в США достаточно русофобов и ненавистников России.
«Конечно, лично Нуланд сделала много вещей. Но было бы очень наивным ожидать, что кто-то, кто её сменит, станет вдруг «голубем мира», — сказал дипломат.
Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразл мнение, что уход Нуланд говорит о скором конце украинского конфликта.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Нуланд сыграла серьёзную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году.