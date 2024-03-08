Уход заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорит о скором конце украинского конфликта. Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

В соцсети Х (Twitter) он отметил, что проект Нуланд потерпел крах и привёл к тысячам жертв, а также разрушил саму Украину. По словам предпринимателя, замгоссекретаря США запомнится обществу как организатор госпереворота.

«Крыса покидает тонущий корабль. Вики и её разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине», — добавил Дотком.

Ранее Нуланд уведомила госсекретаря США Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине.