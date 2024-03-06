Песков: Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Виктория Нуланд, которая в скором времени покинет пост американского замгоссекретаря по политическим вопросам, сыграла серьёзную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году.

Такое мнение Песков высказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков назвал Нуланд талантливым дипломатом, добавив, что было бы лучше, если бы свои таланты она проявляла на мирном и конструктивном поприще.

«Она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль в провоцировании и исполнении государственных переворотов на Украине», — резюмировал он.

Ранее Нуланд уведомила госсекретаря США Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала колоссальным вклад Виктории Нуланд в подрыв отношений России и США.