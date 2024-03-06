RT в Telegram
Подпишись

Песков: Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Виктория Нуланд, которая в скором времени покинет пост американского замгоссекретаря по политическим вопросам, сыграла серьёзную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году.
Песков: Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине
  • РИА Новости

Такое мнение Песков высказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков назвал Нуланд талантливым дипломатом, добавив, что было бы лучше, если бы свои таланты она проявляла на мирном и конструктивном поприще.

«Она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль в провоцировании и исполнении государственных переворотов на Украине», — резюмировал он.

Ранее Нуланд уведомила госсекретаря США Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала колоссальным вклад Виктории Нуланд в подрыв отношений России и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить