Песков: Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине
- РИА Новости
Такое мнение Песков высказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Песков назвал Нуланд талантливым дипломатом, добавив, что было бы лучше, если бы свои таланты она проявляла на мирном и конструктивном поприще.
«Она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль в провоцировании и исполнении государственных переворотов на Украине», — резюмировал он.
Ранее Нуланд уведомила госсекретаря США Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала колоссальным вклад Виктории Нуланд в подрыв отношений России и США.