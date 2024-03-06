Захарова назвала колоссальным вклад Нуланд в подрыв отношений России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала колоссальным вклад Виктории Нуланд, которая в скором времени покинет пост американского замгоссекретаря по политическим вопросам, в подрыв отношений России и США.

Об этом Захарова заявила в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

По её мнению, Нуланд необходимо было направить свои знания о России на созидание двусторонних отношений, но она направила их на разрушение.

«Да и в целом, я думаю, её личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Нуланд уведомила госсекретаря США Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого дома.