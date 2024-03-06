Экс-разведчик Риттер: у Нуланд возникли разногласия с Белым домом
Такое предположение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Давайте напрямую: это не её добровольное решение», — сказал он.
При этом Риттер отметил, что Нуланд «больше не находится в русле той политики», которую проводят президент и госсекретарь США.
Ранее Нуланд уведомила госсекретаря США Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отставка Нуланд связана с провалом антироссийского курса Белого дома.