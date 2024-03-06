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Экс-разведчик Риттер: у Нуланд возникли разногласия с Белым домом

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Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома.

Такое предположение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

«Давайте напрямую: это не её добровольное решение», — сказал он.

При этом Риттер отметил, что Нуланд «больше не находится в русле той политики», которую проводят президент и госсекретарь США. 

Ранее Нуланд уведомила госсекретаря США Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отставка Нуланд связана с провалом антироссийского курса Белого дома.

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