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ЦТАК: Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта

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Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями частей воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство.

По его данным, северокорейский лидер остался доволен учениями.

Кроме того, он похвалил бойцов, заявив, что солдаты подготовлены «не только в идейно-политическом отношении, но и военно-техническом и физическом отношениях».

Ранее Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк КНДР.

Также сообщалось, что северокорейский лидер впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле AURUS, который ему подарил президент России Владимир Путин.

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