ЦТАК: Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным AURUS

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле AURUS, который ему подарил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передаёт ТАСС. По данным агентства, использование автомобиля северокорейским лидером является «наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства подарил северокорейскому коллеге автомобиль Aurus. Позже в Госдепе отметили, что подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН. Затем США ввели санкции против российского автобренда AURUS.