Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

Передача президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну — это нарушение резолюции Совбеза ООН. С заявлением об этом выступил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

По его словам, прозвучавшим на регулярном брифинге для журналистов 21 февраля, эти резолюции требуют от всех стран — участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и люксовых автомобилей.

«И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — цитирует Миллера ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства подарил северокорейскому коллеге автомобиль Aurus.