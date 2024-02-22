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Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

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Передача президентом России Владимиром Путиным автомобиля Aurus в подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну — это нарушение резолюции Совбеза ООН. С заявлением об этом выступил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

По его словам, прозвучавшим на регулярном брифинге для журналистов 21 февраля, эти резолюции требуют от всех стран — участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и люксовых автомобилей.

«И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — цитирует Миллера ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства подарил северокорейскому коллеге автомобиль Aurus.

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