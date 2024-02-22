Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН
- РИА Новости
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По его словам, прозвучавшим на регулярном брифинге для журналистов 21 февраля, эти резолюции требуют от всех стран — участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и люксовых автомобилей.
«И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — цитирует Миллера ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства подарил северокорейскому коллеге автомобиль Aurus.