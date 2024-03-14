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ЦТАК: Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал новый танк северокорейской армии после проведения соревнований среди танковых экипажей.

Об этом информирует ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, что линейный танк нового типа, впервые продемонстрировавший на сегодняшних танковых соревнованиях свою поразительную боеспособность, показал мощную ударную силу и манёвренность», — говорится в публикации.

Ранее КНДР провела учения артиллерии, способной наносить удары по «столице врага».

Также лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии для оперативных учений в западной части страны.

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