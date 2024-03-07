ЦТАК: Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии и руководил учениями
Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
По его данным, северокорейский лидер осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими учениями военных частей.
Ранее в КНДР испытали ракету класса «земля — корабль» нового типа.
Также заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что развитие и укрепление отношений между Москвой и Пхеньяном помогут обеспечить стабильность на Корейском полуострове.