ЦТАК: Ким Чен Ын посетил учебную базу северокорейской армии и руководил учениями

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии для оперативных учений в западной части страны.

Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По его данным, северокорейский лидер осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими учениями военных частей.

Ранее в КНДР испытали ракету класса «земля — корабль» нового типа.

Также заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что развитие и укрепление отношений между Москвой и Пхеньяном помогут обеспечить стабильность на Корейском полуострове.