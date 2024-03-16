Антонов: действия недружественных стран не помешают выборам президента России

Усилия недружественных стран не помешают проведению выборов российского президента в России и за рубежом.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Подчеркну: потуги недругов не способны помешать выборам президента России, которые уже успешно и активно идут по всей стране, а также за рубежом», — сказал дипломат.

Также он заявил, что атаки на ресурсы ДЭГ в России проходят не без помощи Запада.

Кроме того, по словам Антонова, очередное неприемлемое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина говорит о стремлении США похоронить двусторонние отношения с Россией.