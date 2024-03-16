Гемпель: новую военную коалицию Запада ждёт крах и исторический позор
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Гемпеля, история помнит не одну коалицию, создаваемую западными странами против России, и то, «к какому бесславному концу они пришли».
Также глава комитета подчеркнул, что новая коалиция лишь ускорит развал Евросоюза.
«Пора уже западным стратегам уяснить и зарубить себе на носу, что с Россией можно только договариваться и дружить, а вот воевать лучше не стоит, так как поражение неизбежно», — добавил Гемпель.
Ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что никто из поставщиков оружия Киеву не должен уйти от ответа.
Также канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал создание военной коалиции в Рамштайне по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.