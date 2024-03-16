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Гемпель: новую военную коалицию Запада ждёт крах и исторический позор

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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что новую коалицию западных стран по поставкам дальнобойного оружия Украине ждёт крах и исторический позор.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Гемпеля, история помнит не одну коалицию, создаваемую западными странами против России, и то, «к какому бесславному концу они пришли».

Также глава комитета подчеркнул, что новая коалиция лишь ускорит развал Евросоюза.

«Пора уже западным стратегам уяснить и зарубить себе на носу, что с Россией можно только договариваться и дружить, а вот воевать лучше не стоит, так как поражение неизбежно», — добавил Гемпель.

Ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что никто из поставщиков оружия Киеву не должен уйти от ответа.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал создание военной коалиции в Рамштайне по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.

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