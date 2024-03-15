Полянский: никто из поставщиков оружия Киеву не должен уйти от ответа
«Никто из поставщиков смертоносного оружия киевскому диктатору не должен уйти от ответственности. Об этом мы поговорим подробнее в ходе запрошенного нами на 22 марта отдельного заседания», — цитирует его РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее анонсировал создание военной коалиции в Рамштайне по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.
Он также заявил, что доходы от замороженных российских активов пойдут на оружие для Украины.