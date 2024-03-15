Полянский: никто из поставщиков оружия Киеву не должен уйти от ответа

Никто из тех, кто поставляет оружие на Украину, не должен уйти от ответственности — об этом пойдёт речь на заседании СБ ООН по запросу России 22 марта, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Никто из поставщиков смертоносного оружия киевскому диктатору не должен уйти от ответственности. Об этом мы поговорим подробнее в ходе запрошенного нами на 22 марта отдельного заседания», — цитирует его РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее анонсировал создание военной коалиции в Рамштайне по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.

Он также заявил, что доходы от замороженных российских активов пойдут на оружие для Украины.