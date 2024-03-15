Медведев резко отреагировал на антироссийский выпад президента Латвии
Он разместил в своём Telegram «альтернативный фотовариант
формулы мира для киевской нацистской своры». На кадрах изображена виселица.
«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!» — написал он под фотографией.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что Россия должна быть разрушена.
До этого Медведев послал Румынию.