Медведев резко отреагировал на антироссийский выпад президента Латвии

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев резко ответил на выпад президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который пообещал разрушить Россию.

Он разместил в своём Telegram «альтернативный фотовариант

формулы мира для киевской нацистской своры». На кадрах изображена виселица.

«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!» — написал он под фотографией.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что Россия должна быть разрушена.

До этого Медведев послал Румынию.