Медведев: ЕС можно только послать в ответ на их требование вернуть золото Румынии
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, ЕС украл у России активов на $300 млрд и просит «вернуть золотишко Румынии».
«Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость... Сказать нечего по-русски, можно только послать», — сказал Медведев.
Ранее ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото.
Позже заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал «евробредом» требование ЕП к России в отношении возврата золота.