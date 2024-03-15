Медведев: ЕС можно только послать в ответ на их требование вернуть золото Румынии

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейских политиков можно только послать в ответ на их требование вернуть Румынии золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916—1917 годах.

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, ЕС украл у России активов на $300 млрд и просит «вернуть золотишко Румынии».

«Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость... Сказать нечего по-русски, можно только послать», — сказал Медведев.

Ранее ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото.

Позже заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал «евробредом» требование ЕП к России в отношении возврата золота.