Юрист назвал «евробредом» требование ЕП к России в отношении возврата золота
- РИА Новости
Юрист напомнил, что румынское золото в целях безопасности «на рубеже 1916—1917 годов было направлено в Российскую империю».
«Тогда Румынии угрожала оккупация и банк этой страны, который принадлежал частным акционерам, переправил часть своих средств в Россию. Румынский народ не имеет к этим средствам никакого отношения. Кроме того, большая часть ценностей была возвращена Румынии в три этапа — в 1935, 1956 и 2008 годах», — добавил он.
Соловьёв считает, что резолюция Европарламента направлена на то, чтобы «завести ещё на один круг риторические споры относительно возврата этих ценностей».
Он также выразил уверенность в отсутствии сколько-нибудь серьёзных «юридических оснований для начала любых консультаций по этому вопросу, кроме политической ангажированности и общеевропейского тренда на санкционную, политическую и финансовую агрессию в отношении нашей страны».
«Очередной евробред — пыльный «Петрушка», которого время от времени достают из чулана, когда уже нечем досадить России и оправдать рост пророссийских настроений», — считает он.
Ранее ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото.