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Юрист назвал «евробредом» требование ЕП к России в отношении возврата золота

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал требование Европейского парламента вернуть Румынии её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.
Юрист назвал «евробредом» требование ЕП к России в отношении возврата золота
  • РИА Новости

Юрист напомнил, что румынское золото в целях безопасности «на рубеже 1916—1917 годов было направлено в Российскую империю».

«Тогда Румынии угрожала оккупация и банк этой страны, который принадлежал частным акционерам, переправил часть своих средств в Россию. Румынский народ не имеет к этим средствам никакого отношения. Кроме того, большая часть ценностей была возвращена Румынии в три этапа — в 1935, 1956 и 2008 годах», — добавил он.

Соловьёв считает, что резолюция Европарламента направлена на то, чтобы «завести ещё на один круг риторические споры относительно возврата этих ценностей».

Он также выразил уверенность в отсутствии сколько-нибудь серьёзных «юридических оснований для начала любых консультаций по этому вопросу, кроме политической ангажированности и общеевропейского тренда на санкционную, политическую и финансовую агрессию в отношении нашей страны».

«Очередной евробред — пыльный «Петрушка», которого время от времени достают из чулана, когда уже нечем досадить России и оправдать рост пророссийских настроений», — считает он.

Ранее ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото.

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