ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото
- РИА Новости
«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращённым Румынии национальное достояние», — говорится в тексте резолюции.
Сообщается, что якобы Россия не вернула Румынии государственные золотые резервы. Кроме того, по данным депутатов, не были возвращены культурные, религиозные и архивные ценности, которые Москве передали на хранение в 1916—1917 годах.
Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что грабёж крымских музейных ценностей в Амстердаме должен быть признан незаконным, а скифское золото нужно вернуть в Крым.