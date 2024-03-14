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ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото

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Европейский парламент потребовал от России вернуть назад в Румынию её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.
ЕП потребовал от России вернуть переданное в 1916 году золото
  • РИА Новости

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращённым Румынии национальное достояние», — говорится в тексте резолюции.

Сообщается, что якобы Россия не вернула Румынии государственные золотые резервы. Кроме того, по данным депутатов, не были возвращены культурные, религиозные и архивные ценности, которые Москве передали на хранение в 1916—1917 годах.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что грабёж крымских музейных ценностей в Амстердаме должен быть признан незаконным, а скифское золото нужно вернуть в Крым.

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