Сенатор Ковитиди: скифское золото должно вернуться в Крым

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что грабёж крымских музейных ценностей в Амстердаме должен быть признан незаконным, а скифское золото надо вернуть в Крым.

Собеседница RT отметила, что на глазах всей мировой общественности у крымчан в Амстердаме украли более 2 тыс. музейных экспонатов на сумму более $1 млн.

«Десять лет крымчане судятся и пытаются доказать европейцам, что красть нехорошо, а чужое надо отдавать владельцу. Нидерландские суды, Верховный суд королевства по обоснованным искам России о возвращении на родину скифского золота вынесли очень опасное решение, создав прецедент преимущества политического лобби над правом», — рассказала Ковитиди.

Она добавила, что крымские музеи обратились в Европейский суд по правам человека даже после незаконного решения о передаче скифского золота Украине.

«У нас хватит сил и терпения пройти всю необходимую судебную процедуру. В мире все должны уяснить: крымчане уважают право. И требуют такого же уважения своих прав. Единственным владельцем скифского золота является многонациональный народ Крыма. Любые иные толкования принадлежности скифского золота являются политической манипуляцией», — заключила сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала воровством ситуацию с передачей скифского золота Украине.