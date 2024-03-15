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В Сеуле отменили выступление балерины Большого театра Светланы Захаровой

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В южнокорейском Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой.
В Сеуле отменили выступление балерины Большого театра Светланы Захаровой
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Уточняется, что постановка должна была проходить в Сеуле с 17 по 21 апреля.

По данным агентства, решение об отмене постановки было принято после соответствующего требования украинской стороны, в частности посольства Украины в Сеуле.

Ранее Венский фестиваль отменил выступление оркестра под управлением греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса после требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.

25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.

Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.

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