В Сеуле отменили выступление балерины Большого театра Светланы Захаровой
- РИА Новости
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Об этом информирует агентство «Рёнхап».
Уточняется, что постановка должна была проходить в Сеуле с 17 по 21 апреля.
По данным агентства, решение об отмене постановки было принято после соответствующего требования украинской стороны, в частности посольства Украины в Сеуле.
Ранее Венский фестиваль отменил выступление оркестра под управлением греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса после требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.
25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.
Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.