В Сеуле отменили выступление балерины Большого театра Светланы Захаровой

В южнокорейском Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой.

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Уточняется, что постановка должна была проходить в Сеуле с 17 по 21 апреля.

По данным агентства, решение об отмене постановки было принято после соответствующего требования украинской стороны, в частности посольства Украины в Сеуле.

Ранее Венский фестиваль отменил выступление оркестра под управлением греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса после требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.

25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.

Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.