В Вене отменили концерт российского дирижёра Курентзиса по требованию украинцев
- РИА Новости
Об этом информирует портал iefimerida.gr.
Концерт Курентзиса должен был состояться 12 июня. При этом выступление Лынив, которая тоже должна была исполнить композицию на фестивале, запланировали на 2 июня.
«Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив», — говорится в публикации.
При этом украинский композитор высказала недовольство по поводу участия в фестивале Курентзиса. Утверждается, что ряд других украинских музыкантов также высказали своё недовольство.
В ходе дискуссий организаторов стало очевидно, что проведение обоих концертов на фестивале сейчас невозможно.
В итоге организаторам пришлось отменить выступление российского композитора.
25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.
Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.