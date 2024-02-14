RT в Telegram
Подпишись

В Вене отменили концерт российского дирижёра Курентзиса по требованию украинцев

Короткая ссылка
Венский фестиваль отменил концерт российского дирижёра греческого происхождения Теодора Курентзиса после соответствующего требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.
В Вене отменили концерт российского дирижёра Курентзиса по требованию украинцев
  • РИА Новости

Об этом информирует портал iefimerida.gr.

Концерт Курентзиса должен был состояться 12 июня. При этом выступление Лынив, которая тоже должна была исполнить композицию на фестивале, запланировали на 2 июня.

«Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив», — говорится в публикации.

При этом украинский композитор высказала недовольство по поводу участия в фестивале Курентзиса. Утверждается, что ряд других украинских музыкантов также высказали своё недовольство.

В ходе дискуссий организаторов стало очевидно, что проведение обоих концертов на фестивале сейчас невозможно.

В итоге организаторам пришлось отменить выступление российского композитора.

25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.

Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить