Венский фестиваль отменил концерт российского дирижёра греческого происхождения Теодора Курентзиса после соответствующего требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.

Об этом информирует портал iefimerida.gr.

Концерт Курентзиса должен был состояться 12 июня. При этом выступление Лынив, которая тоже должна была исполнить композицию на фестивале, запланировали на 2 июня.

«Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив», — говорится в публикации.

При этом украинский композитор высказала недовольство по поводу участия в фестивале Курентзиса. Утверждается, что ряд других украинских музыкантов также высказали своё недовольство.

В ходе дискуссий организаторов стало очевидно, что проведение обоих концертов на фестивале сейчас невозможно.

В итоге организаторам пришлось отменить выступление российского композитора.

25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.

Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.