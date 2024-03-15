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Newsweek: западные союзники мешают Киеву тратить деньги на производство оружия

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Запад мешает Украине тратить выделяемые ей средства на производство собственного оружия, используя эти деньги в своих интересах.
Newsweek: западные союзники мешают Киеву тратить деньги на производство оружия
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом пишет Newsweek.

Согласно изданию, вместо поддержки украинского ВПК союзники Киева настаивают на приобретении дорогостоящих иностранных вооружений.

При этом, как отмечается, украинские производители не могут продавать свою продукцию за границу, поскольку лицензии на экспорт не выдавались с момента начала конфликта.

В публикации говорится, что без госзаказов украинским оружейным предприятиям придётся уволить часть сотрудников и сократить производственные мощности. 

Ранее послы 27 стран ЕС договорились выделить ещё €5 млрд на оружие Киеву в 2024 году.

Также в Чехии заявили, что Украина может получить закупленные боеприпасы в июне.

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