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Послы 27 стран ЕС договорились выделить ещё €5 млрд на оружие Киеву в 2024 году

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Послы 27 государств Европейского союза достигли договорённостей о выделении дополнительных €5 млрд для пополнения Европейского фонда мира в 2024 году с целью поставок вооружений на Украину. 
Послы 27 стран ЕС договорились выделить ещё €5 млрд на оружие Киеву в 2024 году
  • AP

Об этом говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС, опубликованного в соцсети X.

«Послы ЕС в принципе договорились о преобразовании Европейского фонда мира, чтобы предоставить Украине дополнительный бюджет в €5 млрд в 2024 году», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс.

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