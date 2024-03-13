Послы 27 стран ЕС договорились выделить ещё €5 млрд на оружие Киеву в 2024 году

Послы 27 государств Европейского союза достигли договорённостей о выделении дополнительных €5 млрд для пополнения Европейского фонда мира в 2024 году с целью поставок вооружений на Украину.

Об этом говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС, опубликованного в соцсети X.

«Послы ЕС в принципе договорились о преобразовании Европейского фонда мира, чтобы предоставить Украине дополнительный бюджет в €5 млрд в 2024 году», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс.