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В Британии заявили о планах поставить Украине до 10 тысяч беспилотников

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Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс., заявили в Минобороны страны.
В Британии заявили о планах поставить Украине до 10 тысяч беспилотников
  • © Royal Navy/LPhot Barry Swainsbury

«Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединённого Королевства», — заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

Ранее замминистра обороны страны Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон начнёт поставки снарядов Киеву с апреля по июнь.

Также Великобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.

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