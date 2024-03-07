В Британии заявили о планах поставить Украине до 10 тысяч беспилотников
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«Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединённого Королевства», — заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.
Ранее замминистра обороны страны Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон начнёт поставки снарядов Киеву с апреля по июнь.
Также Великобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.