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В Чехии заявили, что Украина может получить закупленные боеприпасы в июне

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Первые поставки артиллерийских боеприпасов, приобретённых странами Европейского союза в рамках чешской инициативы по закупке снарядов за пределами объединения, могут быть направлены Вооружённым силам Украины уже в июне текущего года.

Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра.

«Поставки боеприпасов могут начать поступать на Украину начиная с июня», — сказал Пояр.

Как уточнил советник чешского премьера, после заключения контракта необходимо несколько недель, чтобы отправить снаряды на Украину.

При этом Пояр не раскрыл детали по поводу того, с кем именно заключены контракты на поставку боеприпасов. 

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что украинские союзники собрали средства для приобретения 300 тыс. боеприпасов в рамках инициативы по их закупке для ВСУ.

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