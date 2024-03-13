В Чехии заявили, что Украина может получить закупленные боеприпасы в июне
Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра.
«Поставки боеприпасов могут начать поступать на Украину начиная с июня», — сказал Пояр.
Как уточнил советник чешского премьера, после заключения контракта необходимо несколько недель, чтобы отправить снаряды на Украину.
При этом Пояр не раскрыл детали по поводу того, с кем именно заключены контракты на поставку боеприпасов.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что украинские союзники собрали средства для приобретения 300 тыс. боеприпасов в рамках инициативы по их закупке для ВСУ.