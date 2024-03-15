Маск согласился с тем, что Байден саботировал переговоры России и Украины

Предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что президент США Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной.

Американский миллиардер обратил внимание на пост пользователя, цитирующего бизнесмена Дэвида Сакса, который утверждал, что Байден «саботировал мирный процесс».

«На самом деле существовало мирное соглашение, которое обсуждалось в Стамбуле, и этот проект соглашения был подписан сторонами в начале апреля 2022 года, но, как мы теперь знаем из разоблачений за последние два года, эта сделка была заблокирована Западом», — сказал Сакс.

Бизнесмен отметил, что «для танго нужны двое», и если президент России Владимир Путин и приказал начать СВО, то «Байден саботировал мир».

Политика президента США направлена на «преднамеренное продолжение этой прокси-войны против России», подчеркну он.

«Точно», — прокомментировал его слова Маск.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране.

Также бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый признал, что на стамбульских переговорах в марте — апреле 2022 года стороны достигли компромисса и были близки к мирному соглашению.