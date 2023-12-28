Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
- РИА Новости
Заявление Чалого приводит издание «СТРАНА.ua».
По его словам, на тот момент он был в группе украинских переговорщиков.
Чалый рассказал, что украинская и российская делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией.
«И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием», — заявил он.
При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договорённости оказались сорваны.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин заявил о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.
Также он рассказал, что Киев парафировал готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».