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Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру

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Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый признал, что на стамбульских переговорах в марте — апреле 2022 года стороны достигли компромисса и были близки к мирному соглашению.
Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
  • РИА Новости

Заявление Чалого приводит издание «СТРАНА.ua».

По его словам, на тот момент он был в группе украинских переговорщиков.

Чалый рассказал, что украинская и российская делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией.

«И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием», — заявил он.

При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договорённости оказались сорваны.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин заявил о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.

Также он рассказал, что Киев парафировал готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».

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