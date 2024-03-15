Захарова напомнила Румынии о прощённом долге перед Советским Союзом

Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причинённые советскому народу беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны, напомнила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требование Европарламента вернуть румынской стороне переданное в 1916 году золото.

Дипломат отметила, что однажды Россия уже передала румынскому правительству значительные золотые запасы, это произошло в 1935 году, тогда речь шла о 1436 т ценностей, оставшихся с царских времён.

«Меньше чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат предложила подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом.

«Как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365—1665 т золота, что в 20—25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916—1917 годах», — сказала представитель МИД.

Европейский парламент ранее потребовал от России вернуть назад в Румынию её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT назвал такие требования «очередным евробредом».