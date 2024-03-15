Захарова напомнила Румынии о прощённом долге перед Советским Союзом
Дипломат отметила, что однажды Россия уже передала румынскому правительству значительные золотые запасы, это произошло в 1935 году, тогда речь шла о 1436 т ценностей, оставшихся с царских времён.
«Меньше чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», — написала Захарова в Telegram.
Дипломат предложила подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом.
«Как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365—1665 т золота, что в 20—25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916—1917 годах», — сказала представитель МИД.
Европейский парламент ранее потребовал от России вернуть назад в Румынию её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT назвал такие требования «очередным евробредом».