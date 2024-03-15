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Al Jazeera: вертолёт ЦАХАЛ нанёс удар по толпе жителей Газы, ожидавших гумпомощь

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Израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке в Газе, где собралась толпа людей, ожидающих гуманитарную помощь, сообщает Al Jazeera. По данным палестинского Минздрава, погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 100 получили ранения.

Минздрав сообщает, что десятки раненых поступили в больницу «Аль-Шифа».

Корреспондент телеканала утверждает, что удар был нанесён израильским вертолётом. Эту информацию подтверждают сотрудники НКО Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, ссылаясь на «предварительные показания».

8 марта ВС Израиля выпустили заявление, что израильские войска не открывали огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа 29 февраля, но начали стрельбу «по ряду подозреваемых», которые приблизились к силовикам и представляли для них угрозу.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «доберётся» до высшего руководства палестинского движения ХАМАС.

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