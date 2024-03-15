Al Jazeera: вертолёт ЦАХАЛ нанёс удар по толпе жителей Газы, ожидавших гумпомощь
Минздрав сообщает, что десятки раненых поступили в больницу «Аль-Шифа».
Корреспондент телеканала утверждает, что удар был нанесён израильским вертолётом. Эту информацию подтверждают сотрудники НКО Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, ссылаясь на «предварительные показания».
8 марта ВС Израиля выпустили заявление, что израильские войска не открывали огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа 29 февраля, но начали стрельбу «по ряду подозреваемых», которые приблизились к силовикам и представляли для них угрозу.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «доберётся» до высшего руководства палестинского движения ХАМАС.