ВС Израиля заявили, что не стреляли по гумконвою в Газе 29 февраля

Проверка в армии Израиля показала, что израильские войска не открывали огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа 29 февраля, но начали стрельбу «по ряду подозреваемых», которые приблизились к силовикам и представляли для них угрозу.

Доклад об этом передал начальнику Генерального штаба генерал-лейтенанту Герци Халеви командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля Ярон Финкельман.

«Пока грузовики ехали к распределительным центрам, вокруг них собралась толпа из примерно 12 тыс. жителей Газы и разграбила оборудование, которое они перевозили. В ходе грабежей произошли инциденты, причинившие значительный вред гражданскому населению в результате давки и наезда грузовиков на людей», — утверждает пресс-служба ЦАХАЛ.

В это же время десятки людей приближались к находящимся поблизости войскам ЦАХАЛ на расстояние до нескольких метров и тем самым «представляли реальную угрозу для сил в этом месте», говорится в заявлении армии.

Вооружённые силы открыли предупредительный огонь, а также начали стрельбу по подозреваемым, чтобы «устранить угрозу», отмечает пресс-служба.

Марокко ранее потребовало расследовать инцидент в секторе Газа, где палестинские гражданские, ожидавшие гуманитарной помощи на севере анклава, погибли в результате «нападения израильских сил».

По версии ЦАХАЛ, десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о «кровавой бойне среди мирных жителей Газы».