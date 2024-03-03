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Марокко требует расследовать массовую гибель ожидавших гумпомощь палестинцев

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Марокко требует расследовать инцидент в секторе Газа, где палестинские гражданские, ожидавшие гуманитарную помощь на севере анклава, погибли в результате «нападения израильских сил», заявил марокканский министр иностранных дел Насер Бурита, выступая в Эр-Рияде.
Марокко требует расследовать массовую гибель ожидавших гумпомощь палестинцев
  • AP
  • © Ahmed Hatem

«Королевство Марокко... решительно осуждает нападения израильских сил на палестинских гражданских лиц, ожидающих гуманитарную помощь на улице Ар-Рашид на севере сектора Газа, в результате чего десятки людей погибли и сотни получили ранения», — цитирует министра пресс-служба.

Марокко подчёркивает абсолютное неприятие нарушений международного гуманитарного права и призывает к проведению независимого и прозрачного расследования этого «подлого акта» и наказанию виновных, заявил Бурита.

По версии ЦАХАЛ, десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колесами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о «кровавой бойне среди мирных жителей Газы».

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