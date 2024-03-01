Боррель заявил, что пришёл в ужас от новостей о массовом убийстве в Газе
Об этом он написал в соцсети Х.
«Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи», — сказал Боррель.
По его словам, эти смерти «абсолютно неприемлемы».
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.
Позже генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по сектору Газа в ходе раздачи там гумпомощи.