Боррель заявил, что пришёл в ужас от новостей о массовом убийстве в Газе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пришёл в ужас от новостей о массовом убийстве жителей Газы.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи», — сказал Боррель.

По его словам, эти смерти «абсолютно неприемлемы».

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.

Позже генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по сектору Газа в ходе раздачи там гумпомощи.