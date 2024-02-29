Гутерреш осудил удар Израиля по Газе во время раздачи гуманитарной помощи

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар Израиля по сектору Газа в ходе раздачи там гумпомощи.

Об этом заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь осуждает сегодняшний инцидент в Северной Газе, в результате которого, по сообщениям, погибли и пострадали сотни человек, которые ждали жизненно необходимой помощи», — сказал он.

Дюжаррик добавил, что гумпомощь необходима мирным жителям Газы, включая население осаждённой северной части, куда более недели организация не может доставлять помощь.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что десятки жителей Газы погибли в ходе давки и под колёсами грузовиков, которые доставили гумпомощь на север анклава.

Совбез ООН соберётся на закрытое заседание по Ближнему Востоку после атаки на жителей Газы во время раздачи гумпомощи.