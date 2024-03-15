Макрон утверждает, что в отсутствии его контактов с Путиным нет ничего личного

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что в отсутствии его контактов с российским лидером Владимиром Путиным нет ничего личного.

В эфире France 2 Макрон заявил, что говорил с Путиным «сотни часов».

Он подчеркнул, что причина отсутствия контактов — это не какой-то «холод» в отношениях с президентом.

«Здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным... Это не художественная литература, не роман и не сериал», — сказал Макрон.

Владимир Путин во время пресс-конференции 15 декабря высказался об отношениях с Макроном. Он отметил, что ранее они были «достаточно хорошие, добрые, рабочие». С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с российской стороной, сказал он. Путин подчеркнул: «Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдёмся».

Вместе с этим он заявил, что, как и российские военные, пойдёт до конца в деле защиты интересов страны, в том числе в спецоперации. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент.