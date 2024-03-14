Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вашингтон готовит общественное мнение граждан США к будущему бегству с Украины.

Он рассказал, что в некоторых солидных западных изданиях появляются публикации, где говорится о бесперспективности дальнейшего финансирования Киева и устойчивости экономики России к санкциям.

«Почему появляются все эти статьи? Думаю, что кто-то принял решение, но это точно не Байден и не Блинкен. Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко», — сказал он в интервью YouTube-каналу The Duran.

Ранее обозреватель портала Focus Габор Штайнгарт заявил, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.