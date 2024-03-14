Monde: Макрон непринужденно рассуждал об отправке французских военных в Одессу

Президент Франции Эммануэль Макрон «непринужденно» и «держа в руке стакан виски» рассуждал об отправке французских «ребят» в Одессу, пишет газета Le Monde.

Как пишет издание, такие слова Макрон произнёс перед «горсткой гостей» в Елисейском дворце, отмечая то, что ситуация для Киева ухудшается.

«В любом случае в наступающем году мне придётся послать некоторых ребят в Одессу», — цитирует газета президента.

После этого французский лидер столкнулся с «международным протестом», отмечают журналисты.

Глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель ранее рассказал, что продвижение фронта в сторону Киева или наступление ВС России на Одессу могут стать для Макрона поводом для «интервенции на Украину».

Владимир Зеленский при этом утверждает, что Украине не нужны французские военные, потому что пока страна «держится».