Indépendant: Макрон допустил интервенцию на Украину при угрозе Киеву и Одессе

Глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель сообщил, что продвижение фронта в сторону Киева или наступление ВС России на Одессу могут стать для французского президента Эммануэля Макрона поводом для «интервенции на Украину».

Об этом пишет газета L'Indépendant.

Как утверждает издание, в минувший четверг, 7 марта, Макрон принял глав политических партий, чтобы обсудить линию поддержки Украины.

Координатор партии «Непокорённая Франция» Мануэль Бомпар отметил, что прибыл на встречу обеспокоенным «и уехал ещё более взволнованным».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявления Макрона о поддержке Украины.

В Кремле обратили внимание на то, что президент Франции убеждён в своей линии по нанесению стратегического поражения России, однако министр иностранных дел европейской страны категорически отрицает возможность направления военных на Украину.