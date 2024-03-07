RT в Telegram
Подпишись

Песков: Макрон убеждён в линии по нанесению стратегического поражения России

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон убеждён в своей линии по нанесению стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Макрон убеждён в линии по нанесению стратегического поражения России
  • РИА Новости

Он отметил, что в последние дни из Парижа звучат весьма противоречивые заявления — идёт активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссии.

«С одной стороны, господин Макрон начинает обсуждать тему возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

При этом, подчеркнул представитель Кремля, очевидно одно: Макрон убеждён в своей линии на нанесение стратегического поражения России.

«Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлечённости Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов», — добавил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Песков назвал ужасным обсуждение возможности отправки войск НАТО на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить