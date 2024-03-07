Песков: Макрон убеждён в линии по нанесению стратегического поражения России

Президент Франции Эммануэль Макрон убеждён в своей линии по нанесению стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в последние дни из Парижа звучат весьма противоречивые заявления — идёт активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссии.

«С одной стороны, господин Макрон начинает обсуждать тему возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, очевидно одно: Макрон убеждён в своей линии на нанесение стратегического поражения России.

«Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлечённости Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов», — добавил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Песков назвал ужасным обсуждение возможности отправки войск НАТО на Украину.