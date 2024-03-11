Зеленский заявил, что Украине не требуются французские военные
Об этом Зеленский сказал в интервью BFMTV.
«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», — заявил он.
Если Россия атакует «другую страну НАТО», ситуация будет совсем иной, считает Зеленский.
«Ваши дети на Украине погибать не будут», — добавил он.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Позднее он скорректировал своё заявление и сказал, что «не исключать что-то — не означает делать это».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне этих дискуссий посоветовал Макрону консультироваться с союзниками по таким вопросам.