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Зеленский заявил, что Украине не требуются французские военные

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Владимир Зеленский утверждает, что Украине не нужны французские военные, потому что пока страна «держится».

Об этом Зеленский сказал в интервью BFMTV.

«Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», — заявил он.

Если Россия атакует «другую страну НАТО», ситуация будет совсем иной, считает Зеленский.

«Ваши дети на Украине погибать не будут», — добавил он.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Позднее он скорректировал своё заявление и сказал, что «не исключать что-то — не означает делать это».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне этих дискуссий посоветовал Макрону консультироваться с союзниками по таким вопросам.

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