Филиппо вновь призвал «убить Евросоюз», пока Брюссель не уничтожил АПК Франции
«Европейский парламент только что вонзил новый нож в спины разозлённых фермеров», — написал Филиппо в X.
Уровень импорта уже стал непосильным для французских фермеров, заявил политик.
«ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте первыми убьём его!» — заключил политик, призвав провести «фрекзит».
Ранее Флориан Филиппо уже призывал Францию выйти из Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.
Как утверждал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, Словакия сохранит ранее введённый запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.