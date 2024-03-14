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Филиппо вновь призвал «убить Евросоюз», пока Брюссель не уничтожил АПК Франции

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Французский политик Флориан Филиппо вновь призвал «убить Евросоюз», пока Брюссель «не убил сельское хозяйство» Франции. Так политический активист отреагировал на решение Европарламента поддержать продление беспошлинного импорта украинской сельхозпродукции.

«Европейский парламент только что вонзил новый нож в спины разозлённых фермеров», — написал Филиппо в X.

Уровень импорта уже стал непосильным для французских фермеров, заявил политик.

«ЕС хочет убить наше сельское хозяйство! Давайте первыми убьём его!» — заключил политик, призвав провести «фрекзит».

Ранее Флориан Филиппо уже призывал Францию выйти из Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.

Как утверждал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, Словакия сохранит ранее введённый запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

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