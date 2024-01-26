Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС для спасения сельского хозяйства

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции необходимо выйти из Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.

Об этом политик написал в соцсети X (ранее Twitter).

Как напомнил Филиппо, в разгар протестов фермеров во Франции Европейская комиссия объявила о планах ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур.

По его мнению, такое решение «убьёт» французское сельское хозяйство.

Филиппо призвал «уничтожить» ЕС до того, как объединение разрушит Францию.

Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.

Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.