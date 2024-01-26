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Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС для спасения сельского хозяйства

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции необходимо выйти из Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.
Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС для спасения сельского хозяйства
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Об этом политик написал в соцсети X (ранее Twitter).

Как напомнил Филиппо, в разгар протестов фермеров во Франции Европейская комиссия объявила о планах ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур.

По его мнению, такое решение «убьёт» французское сельское хозяйство.

Филиппо призвал «уничтожить» ЕС до того, как объединение разрушит Францию.

Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.

Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.

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