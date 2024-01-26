Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС для спасения сельского хозяйства
- AP
- © Jean-Francois Badias
Об этом политик написал в соцсети X (ранее Twitter).
Как напомнил Филиппо, в разгар протестов фермеров во Франции Европейская комиссия объявила о планах ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур.
По его мнению, такое решение «убьёт» французское сельское хозяйство.
Филиппо призвал «уничтожить» ЕС до того, как объединение разрушит Францию.
Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.
Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.